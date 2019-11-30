تعليم الوفاق تبحث احتياجات أكاديمية الدراسات العليا

أطلع وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز محمد أبوبكر على سير العملية التعليمية والإدارية بأكاديمية الدراسات العليا جنزور واستعدادات الأكاديمية للفصل الدراسي الجديد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن اللقاء يهدف إلى رصد الصعوبات التي تقف أمامها واحتياجاتها من المتطلبات ومشاريع البنى التحتية والتعرف عن قرب على مطالب الموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب والعمل على وضع الحلول والمقترحات المناسبة.

وقال الوكيل إنه سينقل مشاكل الأكاديمية لوزير التعليم ، لمعالجتها والارتقاء بجودة الاداء بما يمكن الأكاديمية من النهوض بدورها.

وأشار إلى أن وزارة التعليم ستعمل على دعم مشاريع البحث العلمي، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس وحل ومعالجة العديد من القضايا والصعوبات التي تواجه الاكاديمية من حقوق ومطالب لأعضاء هيئة التدريس والموظفين بما يضمن تحسين جودة التعليم العالي.

وكان رئيس الاكاديمية الليبية للدراسات العليا مصطفي جرناز أطلع وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز على جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجه العملية التعليمية في ظل الضغط الكبير الذي تواجهه الاكاديمية مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية هذا العام فاق القدرة الاستيعابية للأكاديمية مستعرضا أهم الصعوبات التي تواجه الأكاديمية فيما يتعلق بهذا الجانب ومنها قلة الامكانيات المالية للنفقات التشغيلية للعملية الادارية والتعليمية والمعامل والقاعات مقارنة مع العدد الكبير للملتحقين الذين يتزايد عددهم عام عن آخر.

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