نقابة المعلمين تعلق الإضراب وتعلن بدء العودة للمدارس

أخبار ليبيا24

أعلنت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا اليوم السبت إنهاء الاعتصام على أن يكون يوم غدِ الأحد هو اليوم الأول للعام الدراسي 2019- 2020.

وأوضحت النقابة أنه بعد لقاء اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب وطرح الاتفاق المبرم مع النقابة ورئيس مجلس النواب وكيفية آلية تنفيذ هذا الاتفاق بما يتناسب مع القدرات المتاحة على أرض الواقع.

وأشارت نقابة معلمي ليبيا في بيان لها أنه تم خلال لقاء اللجنة بعضوية رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرازق الناظوري ورئيس هيئة القضاء والسيطرة اللواء عون الفرجاني تناول كافة المعطيات بكل حيادية وشفافية.

وأكدت النقابة أنه تم التوصل إلى فصل التعليم العالي عن التعليم العام كإجراء عاجل تتكفل اللجنة بتنفيذه طبقًا للاتفاق بما يحقق رضا المعلمين ونجاح العملية التعليمية.

وأشارت النقابة إلى أن تم أيضًا الاتفاق على أن تتعهد اللجنة بالبدء بتنفيذ القانون رقم (04) لسنة 2018 إداريًا “مستنديًا” ويتم تعديل المرتبات حسب القانون رقم (04) خلال الأيام المقبلة.

ولفتت نقابة معلمي ليبيا إلى أن يتم تدوين كامل المستحقات السابقة للقانون كمديونية واجبة السداد في حال توفر القدرة المالية لها من وزارة المالية بالحكومة الليبية المؤقتة.

وأوضحت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا أن هناك إجراءات سيتم تنفيذها لصالح المعلمين ولا يمكن التصريح بها الآن.

وأفادت النقابة أنه من ضمن الاتفاق تتعهد النقابة برفع اعتصام وإضراب المعلمين والعودة إلى أعمالهم وذلك ابتداء من يوم غد الأحد الأول من يناير.

وكانت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا أعلنت الإضراب العام ورفضها بدء العام الدراسي الجديد 2019 – 2020 حتى تنفيذ القرار رقم (04) لسنة 2018 الصادر من مجلس النواب بشأن تسوية أوضاعهم وزيادة المرتبات للعاملين في قطاع التعليم.

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