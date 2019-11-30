«النجدة» تضبط سارقي أسلاك كهرباء في بنغازي

ألقى قسم النجدة في بنغازي، اليوم السبت، القبض على ليبيا وأشخاص يحملون الجنسية المصرية، بتهمة الاشتراك في سرقة أسلاك كهرباء خاصة بالشركة العامة للكهرباء.

وداهم أعضاء القسم مقر المتهمين في مزرعة بمنطقة القوارشة، ليجدوا بحوزتهم أسلاك ضغط عالي خاصة بالشركة العامة للكهرباء، وذلك قبل بيعها بالكيلو، إلى جانب كمية من مخدر «الحشيس»، وسلاح «خرطوش»، ومسدس، وأسلحة بيضاء، حسب وكالة الأنباء الليبية.

وأحال القسم المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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وفي 18 نوفمبر الجاري، كشفت الشركة العامة للكهرباء، عن سرقة أسلاك كهرباء تبلغ جملتها 2600 متر، لافتة إلى معاناتها من تعديات شبه يومية على مكونات الشبكة الكهربائية.

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