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ميناء بنغازي يستقبل سفن محملة بأكثر من 2000 سيارة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت إدارة ميناء بنغازي أن الميناء استقبل سفن محملة بكميات من البضائع والسلع المختلفة من سيارات وإسمنت
وبينت المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي أن الميناء استقبل سفينة نقل السيارات( لومينوس أس ) وعلى متنها عدد 1123 سيارة مستعملة و66 سيارة جديدة قادمة من السوق الكورية بالإضافة إلى استقبال السفينة( كريستال أس ) وعلى متنها عدد 995 سيارة قادمة من السوق الكورية.
واستقبل سفينة نقل الحاويات( لينا أف) وعلى متنها عدد 178 حاوية بضائع وسلع متنوعة كما دخلت للميناء السفينة (حسن ) وعلى متنها 7000 طن من مادة الأسمنت “أكياس” وكذلك استقبل الميناء السفينة( صن باور ) وعلى متنها 3594 طن من مادة الأسفلت” قطران”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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