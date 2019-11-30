ميناء بنغازي يستقبل سفن محملة بأكثر من 2000 سيارة

أعلنت إدارة ميناء بنغازي أن الميناء استقبل سفن محملة بكميات من البضائع والسلع المختلفة من سيارات وإسمنت

وبينت المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي أن الميناء استقبل سفينة نقل السيارات( لومينوس أس ) وعلى متنها عدد 1123 سيارة مستعملة و66 سيارة جديدة قادمة من السوق الكورية بالإضافة إلى استقبال السفينة( كريستال أس ) وعلى متنها عدد 995 سيارة قادمة من السوق الكورية.

واستقبل سفينة نقل الحاويات( لينا أف) وعلى متنها عدد 178 حاوية بضائع وسلع متنوعة كما دخلت للميناء السفينة (حسن ) وعلى متنها 7000 طن من مادة الأسمنت “أكياس” وكذلك استقبل الميناء السفينة( صن باور ) وعلى متنها 3594 طن من مادة الأسفلت” قطران”.

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