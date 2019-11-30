عماري زايد ينفي إلغاء إجازة يوم السبت في المدارس

ليبيا – أكد وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري اليوم السبت على عدم صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد إصدار وزارة التعليم قراراً بإلغاء إجازة يوم السبت في المدارس خلال الأيام القليلة المقبلة.

عماري زايد أوضح وفقاص للمكتب الإعلامي التابع للوزارة أنه لا صحة لإلغاء إجازة السبت وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور، مشيراً إلى أن إجازة السبت سارية كما هو متبع في السنوات السابقة، ولم يتم إلغاؤها كما لا يوجد أي نية للوزارة في تغيير عدد أيام الدراسة الأسبوعية.