مصلحة المطارات تتابع إجراءات واحتياجات مطار سبها الدولي

التقى مندوب مطار سبها الدولي، فتحي الصالحين، رئيس مصلحة المطارات، صالح اشتيوي، في مقر المصلحة بالبيضاء، حيث تمت مراجعة إجراءات صرف مستحقات الشركات التي تم التعاقد معها لصيانة بعض مرافق المطار.

هذا كما ناقش اللقاء موضوع التجهيزات الإدارية، حيث تم تكليف مورد لتوريد بعض الاحتياجات الضرورية للمطار، وسيتم استلام الأصناف الموردة في القريب العاجل، وكذلك التنسيق في استلام مخصصات المطار من معدات الأمن والسلامة الموجودة بمخازن المصلحة.

كما تم الاتفاق على إحالة المتطلبات لصيانة سيارات الإطفاء وتوفير قطع الغيار اللازمة للصيانة.

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