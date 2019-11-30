المنقوش: بتوقيع إتفاقية مع تركيا قطعنا الطريق على مصر وحرمناها من إتفاقات مع اليونان وقبرص

ليبيا – قال القيادي بمدينة مصراتة ورئيس أركان المؤتمر العام يوسف المنقوش إن الأوضاع الميدانية على الأرض وخطوط الإشتباكات شبه ثابتة منذ فترة فلا يوجد تغيير في مجمل خطوط التماس بالجبهة حسب زعمه.

المنقوش إتهم خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد من وصفهم بـ”القوات الغازية على طرابلس” (القوات المسلحة الليبية) بأنها تستعين بالمرتزقة من جميع الدول على رأسها روسيا دون تحقيق تقدم على الرغم من إمتلاكهم السيطرة الكاملة على الأجواء وفقاً لقوله.

وأرجع ذلك إلى أن مسلحي الوفاق الذين قال بأنهم “يدافعون عن المدينة” يقومون بعملهم بطريقة جيدة على الرغم من عدم وجود غطاء جوي لهم، مجدداً إعتباره أن من وصفهم بـ”قوات حفتر” على الرغم من امتلاكهم للغطاء الجوي لكنهم لم يستطيعوا التقدم.

وطالب بضرورة التركيز من قبل مسلحي الوفاق على كسر التفوق الجوي بتوفير وسائط مضادة للطائرات لأن الطرف الأخر أصبح يمتلك وسيلة دفاع جوي من خلال إسقاط الطائرة دون طيران الأمريكية والإيطالية حسب حديثه، مشدداً على أهمية وضع حد لتفوق من وصفه بـ”العدو” الجوي بتوفير الوسائل المضادة للطيران.

كما استطرد حديثه:” من يقاتلون في الجبهات هم مرتزقة وقوات محلية سواء أكانت ترهونة أو من بقايا اللواء 32 ومجموعة عصابات مارقة من المناطق مما يدل على قوة الدفاع عن طرابلس واستبسال القوة المدافعة، المرتزقة الروس 3 اشهر وهم يعملون في الجبهات ولم يستطيعوا إحداث خروقات بدليل أن القوات المدافعة هي من تقوم بتنفيذ مهامها بكفاءة عالية وإيمان بقضيتها لذلك يجب تركيز الخطط وقوات الوفاق على توفير وسائل الدفاع الجوي”.

وبشأن خطورة قاعدة الوطية على مسلحي الوفاق يرى أن وجود قاعدة قريبة ينطلق منها الطيران الحربي أمر يشكل خطورة كونها تمثل شوكة في خاصرة هذه القوات وسيكون لها تأثير كبير عليها، مشيراً إلى أن تأخر حسم قاعدة الوطية يحمل عدة أوجه منها عسكرية وغير عسكرية فمن الجانب العسكري هذه القاعدة موجودة في منطقة مفتوحة والاقتراب لها يستدعي حماية جوية للقوات التي ستقترب منها لكي لا تقع تحت قصف ماوصفه بـ”الطيران المعادي” .

وحث المنقوش قوات الوفاق التركيز على مدينتي صبراته وصرمان وتأمينهما لأن وجود أي بؤرة داخلهما سيجعل من وصفهم بـ”العدو” خلفهم مما يشكل خطورة كبيرة.

أما فيما يتعلق بتوقيع مذكرتي تفاهم بين ليبيا وتركيا في المجال الأمني والبحري علق قائلاً:”خطوة إيجابية في الطريق الصحيح وهذه المذكرات سواء بالمجال الأمني أو غيرها سيكون لها تأثير على الأرض وكذلك مذكرة التفاهم على الحدود البحرية مهمة جداُ ستكون هناك علاقة إستراتيجية ما بين الجانب التركي والليبي سيساهم في تطور العلاقات خاصة أن تركيا حليف قوي لحكومة الوفاق وهي من تتصدر المشهد بالتالي كل ما كان هناك ارتباط مع الحكومة بطريقة أكبر وتوقيع إتفاقيات ومذكرات تفاهم كل ما كان العمل على مستوى أكبر له نتائج موجودة على الأرض بجميع المستويات الأمنية والعسكرية”.

وعن موقف مصر من الإتفاقية وطعنها لشرعية الإجراء السراج قال إن مصر في طبيعة الحال ستعترض على هذا الاتفاق كونه يحرمها من توقيع إتفاقية بينها وبين اليونان وقبرص بالتالي هذا الإجراء قطع الطريق على مصر للإستحواذ على الجانب الاقتصادي بهذه المنطقة، معتبراً أن الحكومة المصرية تطعن في شرعية حكومة الوفاق وبالمقابل تدعم ضابط متمرد لا يحمل أي صفة حسب تعبيره.

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