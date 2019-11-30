تعليم الوفاق تبحث استكمال إجراءات المنسبين الجدد لزليتن

التقى وكيل وزارة التعليم عادل جمعة اليوم السبت مع مراقب التعليم ومدير مكتب التفتيش التربوي ومدراء مكاتب الخدمات التعليمية ومدراء المكاتب والأقسام بمراقبة تعليم زليتن بمشاركة عضو المجلس البلدي مسؤول ملف التعليم مصطفي ابوعايشة .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن وكيل الوزارة استمع خلال اللقاء للقضايا والملاحظات والصعوبات التي تواجه زليتن والتي كان أهمها استكمال المشاريع التعليمية المتوقفة ووضع آلية عملية لسد العجز وضرورة استكمال إجراءات المنسبين الجدد .

وأفاد وكيل الوزارة بأن الوزارة ستعقد سلسلة اجتماعات مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية تستهدف تفعيل المشاريع ذات نسب الإنجاز العالية كما تناول الاجتماع آليات تنفيذ الملاك الوظيفي للعام الدراسي الحالي والجدولة الزمنية للتنفيذ.

واتفق المشاركون في اللقاء على وضع خطة لمتابعة المشاكل التي تواجه البلدية في هذا القطاع.

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