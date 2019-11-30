دون التطرق لهجوم حقل الفيل.. السراج يطّلع على مراحل تنفيذ خطط تطوير قطاع النفط

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي مراحل تنفيذ خطط تطوير قطاع النفط التي تمكن المؤسسة من الرفع التدريجي للإنتاج وزيادة معدلات التصدير.

ويذكر أنه جرى خلال اجتماع سابق مناقشة سبل تدبير تمويل إضافي للمؤسسة وتحديد ميزانية اعتبارية لتنفيذ برامج التطوير التي تشمل عمليات الإنتاج والاستكشاف وتكرير ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية.

يشار إلى أن إجتماع السراج وصنع ألله لم يتطرق إلى هجوم قوة حماية الجنوب والمنطقة العسكرية الجنوبية بقيادة علي كنة والتابعة للرئاسي على حقل الفيل النفطي، فضلاً عن عدم نعي الرئاسي ولا حكومته لآمر قوة حماية الجنوب التابعة له حسن موسى سوقى الذي قتل في غارة جوية من سلاح الجو بعد فشل هجومه على حقل الفيل النفطي.