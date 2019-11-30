المجعي: ليس لدينا معلومات عن إتفاقية السراج مع تركيا ولكن باشاآغا أكد أنها ستدعم بركان الغضب

ليبيا – قال القيادي بمدينة مصراتة و الناطق باسم عملية “بركان الغضب” التابعة للرئاسي مصطفى المجعي إن محاور القتال شهدت في أكثر من محور كالخلاطات تحديداً واليرموك ومحور الأحياء البرية إشتباكات مع من وصفهم بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية).

المجعي أشار في تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن محور الخلاطات شهد إشتباكات كانت الأكثر والأعنف خاصة عندما باشر مسلحو الوفاق عن طريق سلاح المدفعية بتسديد ضربات على أهداف من وصفهم بـ”المليشيات” مما فتح المجال لتقدم مسلحيهم في زيادة ببسط السيطرة على هذه المنطقة على حد زعمه.

ويرى أن من وصفهم بـالقوات المدافعة عن طرابلس” (مسلحي الوفاق) تواجه مشروع دولي كامل يتحضر للإجهاز على العاصمة خاصة وأن ما وصفه بـ”طيران حفتر” (السلاح الجوي الليبي) حدّ من تقدم “قوات عملية بركان الغضب” في المحاور للمحافظة على أرواح المقاتلين وفقاً لقوله.

المجعي أفاد أن قاعدة الوطية بالتأكيد منطقة جغرافية ومصدر خطر حقيقي علىيهم بالإضافة لقاعدة الجفرة التي تشكل مصدر قلق قوي وذات تأثير فاعل في ميزان القوة، منوهاً إلى أن المعركة ليست معركة حسابات ضيقة أو تفضي لخيار سياسي بل هو صراع وجود حقيقي.

وقال إن هناك أكثر من بؤرة تحتاج للتحرير كصبراته وصرمان وبعض المناطق التي يجب إعادتها لحضن الشرعية من خلال العمليات العسكرية، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية دائماً لديها العديد من الأولويات الهادفه لتحرير كل شبر من هذه الأرض حسب تعبيره.

وطالب حكومة الوفاق بالقيام بواجبتها الوطنية والأخلاقية تجاه من وصفهم بـ”القوات المدافعة عن العاصمة” في توفير كل ما يلزم من أجل تحقيق النصر، مبيناً أن هناك الكثير من الحسابات تأخذ بعين الاعتبار في الميدان سواء من السياسة أو ميدان القوة العسكرية.

وبشأن مذكرتي التفاهم التي تم توقيعها بين فائز السراج وتركيا أكد على ضرورة أن يدرك الجميع بأن حجم ما وصفها بـ”المؤامرة والهجمة على ليبيا” كبيرة جداً ولمجابهتها لا بد من العمل على تعزيز القدرات لإسقاط ما وصفه بـ “مشروع حفتر” الذي لا يهدد ليبيا وطرابلس فقط بل يهدد المنطقة بأسرها.

وأضاف انه ليست لديه الكثير من التفاصيل حول هذه الإتفاقيات لكن بحسب تصريحات وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا فإنها تعني دعم قوات “عملية بركان الغضب”، لافتاًَ إلى أن كل ما من شأنه تقوية ما وصفها بـ” القوة المدافعة على الأرض” هو عمل مبارك وجيد حسب تعبيره.

المجعي إستغرب موقف مصر من الإتفاقيات المبرمة مع تركيا، متهماً إياها بتزويد القوات المسلحة بكل انواع الأسلحة والتدريب وفتح معسكرات داخل مصر لتدريب من وصفهم بـ”المجرمين” وإمدادهم بكل المعلومات والإمكانيات والذخائر والجنود لإدارة بعض العمليات في الميدان.

وتابع القيادي بمدينة مصراتة قائلاً:” لا يحق للمجرمين في مصر التحدث عن الشرعية فأبناء ليبيا هم الأقدر على تقرير مصير البلاد ولا يوجد ليبي شريف يقبل أن يتم التفريط بالسيادة الليبية، الصراع المصري التركي لا علاقة لنا به ولا يمكن ربطه بما يحدث داخل ليبيا نحن ندافع عن بلدنا ولسنا في وارد العداء مع أحد وعندما نتحدث أننا أسياد الأرض بالتالي لنا الحق في إبرام أي إتفاق نراه في مصلحتنا ولا يخل بالسياسية الليبية”.

وإعتبر أن هذه الإتفاقات والعقود التي تم إبرامهما سيكون لها الأثر الأيجابي على الوضع داخل ليبيا والوضع السياسي خاصة عندما يحدث تغير في الموقف الروسي، منوهاً إلى أن علاقة تركيا الجيدة مع روسيا من الممكن أن تنعكس إيجاباً على إنسحاب روسيا من المشهد خاصة بعد هذه الهجمة الكبيرة التي تعرضت لها روسيا من أمريكا والاتحاد الأوروبي وفقاً لحديثه.

ختاماً أشار إلى أن المعادلة ستنقلب للأفضل وقوات “بركان الغضب” لا زالت على نفس العهد بالتصدي “للمجرمين” وعدم تمكينهم، مؤكداً على أنهم حالياً أكثر صلابة ولديهم القدرة على التعامل مع “قوات حفتر ” أكثر من أي وقت مضى حسب زعمه.

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