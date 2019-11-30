أول تعليق من أردوغان على منتقدي اتفاق التعاون البحري الأمني مع ليبيا

علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، لأول مرة على منتقدي اتفاق التعاون البحري الأمني مع ليبيا.

وقال الرئيس التركي، ردا على منتقدي التعاون البحري مع ليبيا والتنقيب بشرق المتوسط، “لن نسحب سفننا من شرق البحر المتوسط بسبب صراخهم وسنطبق الاتفاق مع ليبيا”.

وأكد أردوغان عزم بلاده مواصلة التنقيب عن الهيدركروبون بمنطقة شرق البحر المتوسط وتطبيق اتفاق تم التوصل إليه مؤخرا حول التعاون مع ليبيا بمسألة الحدود البحرية برغم الانتقادات.

وقال الرئيس التركي، في خطاب بأدرنة بمناسبة ربط خط الغاز التركي الموجه لأوروبا، “يتم اللجوء إلى التهديد والابتزاز بدلا من استخدام الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط بشكل عادل”.

وعن الانتقادات الموجهة للتنقيب التركي بشرق المتوسط، علق أردوغان، “لن نسحب سفننا من شرق البحر المتوسط بسبب صراخهم”.

وتابع “أعمال التنقيب التي نقوم بها في شرق البحر المتوسط لن تؤدي إلى النزاع وسفك الدماء، بل للسلام والآمان”.

وعن اعتراضات مصر وقبرص واليونان على الاتفاق الأخير مع حكومة الوفاق الوطني الليبية للتعاون حول مسألة الحدود البحرية، قال أردوغان، “سنتجه لتطبيق ما يتعلق بالاتفاقية مع ليبيا بعد مصادقة البرلمان على الاتفاق”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية