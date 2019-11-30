سلامة : محادثات سلام ليبية في جنيف ستعقد في منتصف يناير القادم

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، اليوم السبت، إنه من المقرر عقد محادثات سلام ليبية في جنيف قد تكون في النصف الأول من يناير، بحسب فرانس برس.

وأوضح سلامة أنه تم عقد 4 اجتماعات تحضيرية في برلين ومن المقرر أن تعقد الجلسة النهائية في 10 ديسمبر، مشيرا إلى أن التوتر بين أمريكا وروسيا يتصدر قائمة تعقيدات الجهود الرامية لمعالجة الانقسامات الدولية بشأن الصراع بشمال إفريقيا.

هذا وكشف عضو مجلس النواب “عبدالهادي الصغير” في تصريحات لـ”المسار” أمس الجمعة عن تفاصيل اللقاء الذي جمع عددا من النواب في جنيف كنواة لمحادثات السلام التي ذكرها “غسان سلامة” لوضع رؤية موحدة للخروج من الأزمة الراهنة تضمنت حلولا سياسية وأمنية واقتصادية برعاية دولية

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