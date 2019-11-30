زيارات ميدانية للأكشاك في بنغازي لتصحيح أوضاعها

أكدت بلدية بنغازي أن لجنة الأكشاك بالمدينة قررت البدء في زيارات ميدانية للأكشاك القائمة لتصحيح أوضاعها القانونية والفنية.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن لجنة تصحيح أوضاع الأكشاك المُشكلة بقرار رئيس المجلس التسييري لمدينة بنغازي رقم ( 206 لسنة 2019 م ) قررت في اجتماعها الأول القيام بزيارات ميدانية للأكشاك القائمة حالياً، والتأكد من صحة إجراءاتها القانونية والفنية وإزالة الأكشاك المُخالفة للقوانين واللوائح.

وأوضحت البلدية أن اللجنة غير مُخولة باستلام ملفات جديدة.

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