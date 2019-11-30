شركة الراحلة تفتح مصنع خزانات الوقود ببنغازي

العنوان_بنغازي

افتتحت شركة الراحلة مصنع تصنيع خزانات الوقود ببنغازي، حيث قام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الراحلة بحضور رئيس المجلس التسيري لبلدية بنغازي وعضو مجلس إدارة الشركة ومدير الإدارة القانونية والشؤون الإدارية و مدير إدارة الشؤون الفنية والهندسية ومدير إدارة المبيعات بالشركة ورئيس قسم صيانة المحطات ولفيف من المستخدمين بافتتاح المصنع في منطقة سيدى فرج.

وقام رئيس المجلس التسيري لبلدية بنغازي ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة بقص الشريط إيذانا بافتتاح المصنع والبدء في العمل، حيث تجول الحضور داخل المصنع وشاهدوا المراحل التصنيعية لخزانات الوقود وقام مدير مصنع خزانات الوقود جهاد الغويل بتقديم شروح وافية لمراحل تصنيع خزانات الوقود.