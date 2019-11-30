بن شرادة لبوابة إفريقيا: اتفاقية الرئاسي وتركيا فقاعة لجس النبض

أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن الاتفاقية المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا “هي اتفاقية بحرية أمنية وبالدرجة الأولى بحرية لصالح تركيا”.

وأضاف بن شرادة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن “الاتفاقية أو معاهدة لوزان بعد الحرب العالمية الأولى هزيمة العثمانيون فرضت عليهم عدم التنقيب على النفط والغاز وفتح معبر بوسفور لمدة مائه عام تنتهي في 2023 “.

وأوضح بن شرادة أن تركيا “استغلت الظروف الحالية في ليبيا لإبرام هذه الاتفاقية” مبينا أن أمران غابا عن أنقرة “أولهما أن المياه الاقتصادية لكل دوله مرتبطة بقوانين دوليه ولن يسمح المجتمع الدولي باستغلال أي دوله لدولة أخرى خاصة وأنها مطلة على البحر المتوسط” موضحا أن النقطة الثانية التي غابت عن تركيا هي “أن حكومة السراج عرجاء وليس لها شرعية كاملة من الليبيين وأيضا مثل هذه الاتفاقيات يجب المصادقة عليها من الجسم التشريعي للدولة”.

واعتبر بن شرادة الاتفاقية عبارة عن “فقاعة تركية لجس نبض الدول المحيطة على البحر المتوسط قبيل 2023 وأيضا تحريك قضية قبرص التركية التي تركتها تركيا عندما كانت تحاول الدخول إلى الاتحاد الأوربي”.

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