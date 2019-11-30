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بلديات طرابلس الكبرى تبحث حلحلة العراقيل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد عمداء ست بلديات في طرابلس اجتماعا لبحث عدة مشكلات تتعرض لها مناطق العاصمة المختلفة، أبرزها ملف النازحين وأزمة تكدس القمامة.

وناقش عمداء البلديات المجتمعة العوائق التي تواجههم في تقديم المعونة للنازحين وآلية حصرهم كما تم التطرق إلى أزمة انتشار القمامة في شوارع العاصمة باعتبارها الملف الذي تعاني منه البلديات من مدة طويلة؛ بسبب تداخل الاختصاصات وعدم دفع المخصصات المالية من أشهر.

يذكر أن البلديات الست الحاضرة الاجتماع هي “طرابلس المركز، سوق الجمعة، تاجوراء، حي الأندالس، جنزور، عين زارة”

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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