مفوضية اللاجئين تساعد نحو 2140 مهاجر لمغادرة ليبيا في 2019

أخبار ليبيا 24

قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لأكثر من 2140 مهاجرا من طالبي اللجوء خلال العام الجاري، من أجل إيجاد حلول للخروج من ليبيا ومغادرتها.

وأوضحت المفوضية في تقرير لها، أنها تمكنت من إعادة 723 مهاجرا من ليبيا إلى بلدانهم عبر برنامج العودة الطوعية، مشيرة إلى أن قرابة 4500 آخرين مازالوا يقبعون في مراكز الإيواء بمن فيهم المحتجزين حديثا بعد إنقاذهم من قبل حرس السواحل الليبي مؤخرا.

وأكدت مفوضية شؤون اللاجئين، أن الاتحاد الأوروبي خصص عشرة ملايين دولار أمريكي لآلية العبور الطارئ في رواندا، لنقل المهاجرين الأكثر عرضة للخطر من ليبيا إلى أماكن أكثر أمنا، وفق قولها.

وقد أعلنت المفوضية في تقرير لها الخميس، عن زيادة دعمها للاجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية في ليبيا الذين يقدر عددهم أكثر من 40 ألف لاجئ، وإعادة تقييم دور وأداء مرفق التجمع والمغادرة.

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