اختتام الدورة التدريبية الثالثة لمنتسبي جهاز الإسعاف بإسطنبول

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ اختتام الدورة التدريبية للدفعة الثالثة بجهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة اسطنبول التركية.

وقال الناطق الرسمي بجهاز الاسعاف والطوارئ أسامه علي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أنه أضيف لبرنامج الدورة كوادر الأمن والسلامة للجهاز ليصبحوا فرق متخصصه في التدخل السريع والإخلاء للمباني التي من الممكن أن تتعرض للإصابات أو حرائق نتيجة الحرب الدائرة الآن.

وأشار علي إلى انخراط 1000 سائق في برنامج التدريب بواقع 40 سائق اسبوعيا لتطوير مهاراتهم الإسعافية موضحا أن الجهاز بذلك يكون قد طور من كادره الوظيفي إضافة إلى مضاعفة أعداد السائقين والمسعفين دون الحاجة إلى تعيين دفعات جديده.

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