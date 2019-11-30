سلامة: أكثر من 100 ألف ليبي عبروا تونس لاجئين دون تسجيلهم

أخبار ليبيا24

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن أكثر من 100 ألف ليبي عبروا الحدود للجوء إلى تونس من دون تسجيلهم، وذلك بسبب الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس بين الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وأشار سلامة، في حديث مع وكالة فرانس برس، إلى وجود دمار كبير جنوب العاصمة طرابلس، حيث تتركز المعارك بين الجيش الوطني والجماعات المسلحة الدعامة لحكومة الوفاق.

وذكر سلامة، أن المعارك أوقعت ما لا يقل عن 200 قتيل بين المدنيين. كما قتل أكثر من ألفي مقاتل ونزح 146 ألف ليبي، على حد قوله.

ومنذ الرابع من أبريل يخوض الجيش الوطني معارك لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات المسلحة المهيمنة على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة.

ويسعى سلامة لتنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين من أجل وقف التدخلات الأجنبية وتطبيق الحظر الأممي على الأسلحة المعلن في 2011.

وأشار سلامة، إلى أن من المتوقع بعد الانتهاء من اجتماع برلين أن يعقد اجتماع بين الأطراف الليبيين وعلى الأرجح خلال النصف الأول من يناير في جنيف.

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