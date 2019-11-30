نقابة المعلمين تعلن رفع الاعتصام والعودة للدراسة اعتبارا من يوم غد الأحد

أعلنت النقابة العامة للمعلمين الليبيين في بيان لها اليوم، عن رفع اعتصام وإضراب المعلمين، والعودة إلى أعمالهم اعتبارا من يوم غد الأحد.

البيان رقم 31 لعام 2019 صدر عقب اجتماع موسع عقد في مدينة شحات، ضم النقابة العامة للمعلمين ونقابات المعلمين بالبلديات.

وطالب البيان بفصل التعليم العالي عن التعليم العام كإجراء عاجل، وأن تتولى اللجنة المشكلة من رئيس مجلس النواب تنفيذه طبقا للاتفاق وبما يحقق رضا المعلمين ونجاح العملية التعليمية، كما نص البيان على أن تبدأ اللجنة في تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 إداريا، وتعديل شهادات المرتبات حسب هذا القانون وذلك خلال الأيام القادمة.

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