اخبار ليبيا الان

إنقاذ أكثر من 200 مهاجر قرب الزاوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنقذ عناصر البحرية الليبية 205 مهاجرين غير قانونيين بعد أن تلقت غرفة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية ثلاث إشارات استغاثة شمال مدينة الزاوية.

وبعد الإشارة قامت البحرية بتوجيه الزورق فزان الذي كان في مهمة استطلاع حيث قام أفراده بإنقاذ 158 رجلا 33 امرأة و14 طفلا.

وفور انتهاء عملية الإنقاذ قام أفراد البحرية بإنزال المهاجرين في نقطة الحميدية بمنطقة تاجوراء حيث تم تقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وما تزال قوارب الموت التي تحمل على متنها مهاجرين بأحلامهم تخرج من الشواطئ الليبية، أملا في الوصول إلى ضفة القارة العجوز بحثا عن واقع أفضل وحياة كريمة في قارة ملت وصولا غير قانوني إلى شواطئها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك