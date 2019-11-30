خلال احتفالية في بنغازي.. وزير التعليم يؤكد على أهمية دور المعلم

حضر وزير التعليم، فوزي عبد الرحيم، يوم الخميس، احتفالية في مدينة بنغازي، بمناسبة اختتام الدورة التدريبية في طرق التدريس الحديثة، التي استهدفت عددا من المعلمين، تحت إشراف مركز التدريب وتطوير التعليم.

وخلال كلمته بالمناسبة، شدد وزير التعليم على أهمية دور المعلم، وضرورة حصوله على حقوقه كاملة فور توفر التغطية المالية، مؤكدا أن الوزارة ماضية في توفير المستلزمات والتجهيزات لكافة المدارس.

الاحتفالية حضرها أيضا مراقب التربية والتعليم بنغازي، ومدير مكتب التدريب، وعدد من مديري الإدارات بوزارة التعليم.

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