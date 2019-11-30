المجبري يحذّر السرّاج من مواصلة خرق السيادة الليبية وقوانينها

أعلن عضو المجلس الرئاسي المنقطع فتحي المجبري ،اليوم السبت ،عن رفضه للإتفاقية البحرية التي أُعلن عن توقيعها الأسبوع الماضي في إسطنبول بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب أردوغان ،معتبرا اياها مخالفة لكل القوانين و الاتفاق السياسي.

و أوضح المجبري في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،أن التفاق الساسي ينص على أن المجلس الرئاسي مجتمعًا هو صاحب الحق في إبرام المعاهدات والاتفاقات وليس السراج في شخصه مشيرًا إلى أن الاخير قد أمعن في الإستخدام السيء للإعتراف الدولي به .

و قال المجبري إن فائز السراج لا يمكنه دستورياً ولا قانونياً ولا سياسياً تمثيل ليبيا، إلا وفق الاتفاق السياسي ولا يرتقي هذا التمثيل الدبلوماسي والبروتوكولي لدرجة إتخاذ قرارات أو إبرام إتفاقات منفرداً دون الالتزام بالآلية المحددة بذات الاتفاق السياسي.

و جدّد المجبري موقفه الرافض مما وصفه بـ”الاستغلال المسيء للسراج للاعترافات الدولية المتأتية من إتفاق الصخيرات، و إصرار السراج بالإستمرار في هذا النهج ،قبيل إنعقاد مؤتمر برلين، يؤكد للجميع داخلياً ودولياً بعدم أهليته بالتواجد أو التمثيل بأي حل سياسي مرتقب”.

كما حذر المجبري من هذا الخرق الجسيم للاتفاق السياسي ولآليات وإجراءات إتخاذ القرار بالمجلس الرئاسي ، وذلك لأخذه منحى دولي، بحيث بات رئيس المجلس الرئاسي يقحم ليبيا وشعبها في أزمات مع جوارهما الحيوي والاستراتيجي ، ويسعى لترتيب إلتزامات مضحياً بالمصالح العليا لليبيا لصالح إستقطابات إقليمية ليس لليبيا ناقة أو جمل فيها.

و أكد رفضه القاطع لمحاولات رسملة التدخل التركي الفج والخطير في الشأن الليبي ، وإصباغ نشاطاته المشبوهة الداعمة للإرهاب بصباغ شرعي تحت مسمى (مذكرة تفاهم أمني ) الامر الذي لن ينطلي على أحد من الليبيين.

و ثمن المجبري المواقف الرافضة لجمهوريتي مصر واليونان، واللتان أكدتا على عدم أهلية السراج بمفرده في إبرام هكذا إلتزامات وفقاً للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ونتطلع لأن تحذوا حذوهم بقية الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، خاصة بعد الصمت المريب للبعثة الاممية ورئيسها عن هذا الخرق والناتج حتماً عن شرعنة البعثة للخروقات المتكررة للاتفاق السياسي من طرف فائز السراج.

هذا و دعى الجبري إدارة القانون بوزارة العدل والدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لتبيان موقفهما من هذا الخرق الجسيم للسيادة الليبية وقوانينها، وأجدد الدعوة لليبيين لتظافر جهودهم لإنهاء هذه الحقبة المظلمة والتي أحال فيها السراج الاتفاق السياسي وأجسامه من أداة للحل إلى كارثة وطنية وإقليمية يتوجب إجتثاثها فوراً.

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