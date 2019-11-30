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المجبري يحذّر السرّاج من مواصلة خرق السيادة الليبية وقوانينها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن عضو المجلس الرئاسي المنقطع فتحي المجبري ،اليوم السبت ،عن رفضه للإتفاقية البحرية التي أُعلن عن توقيعها الأسبوع الماضي في إسطنبول بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب أردوغان ،معتبرا اياها مخالفة لكل القوانين و الاتفاق السياسي.

و أوضح المجبري في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،أن التفاق الساسي ينص على أن المجلس الرئاسي مجتمعًا هو صاحب الحق في إبرام المعاهدات والاتفاقات وليس السراج في شخصه مشيرًا إلى أن الاخير قد أمعن في الإستخدام السيء للإعتراف الدولي به .
و قال المجبري إن فائز السراج لا يمكنه دستورياً ولا قانونياً ولا سياسياً تمثيل ليبيا، إلا وفق الاتفاق السياسي ولا يرتقي هذا التمثيل الدبلوماسي والبروتوكولي لدرجة إتخاذ قرارات أو إبرام إتفاقات منفرداً دون الالتزام بالآلية المحددة بذات الاتفاق السياسي.
و جدّد المجبري موقفه الرافض مما وصفه بـ”الاستغلال المسيء للسراج للاعترافات الدولية المتأتية من إتفاق الصخيرات، و إصرار السراج بالإستمرار في هذا النهج ،قبيل إنعقاد مؤتمر برلين، يؤكد للجميع داخلياً ودولياً بعدم أهليته بالتواجد أو التمثيل بأي حل سياسي مرتقب”.
كما حذر المجبري من هذا الخرق الجسيم للاتفاق السياسي ولآليات وإجراءات إتخاذ القرار بالمجلس الرئاسي ، وذلك لأخذه منحى دولي، بحيث بات رئيس المجلس الرئاسي يقحم ليبيا وشعبها في أزمات مع جوارهما الحيوي والاستراتيجي ، ويسعى لترتيب إلتزامات مضحياً بالمصالح العليا لليبيا لصالح إستقطابات إقليمية ليس لليبيا ناقة أو جمل فيها.
و أكد رفضه القاطع لمحاولات رسملة التدخل التركي الفج والخطير في الشأن الليبي ، وإصباغ نشاطاته المشبوهة الداعمة للإرهاب بصباغ شرعي تحت مسمى (مذكرة تفاهم أمني ) الامر الذي لن ينطلي على أحد من الليبيين.
و ثمن المجبري  المواقف الرافضة لجمهوريتي مصر واليونان، واللتان أكدتا على عدم أهلية السراج بمفرده في إبرام هكذا إلتزامات وفقاً للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ونتطلع لأن تحذوا حذوهم بقية الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، خاصة بعد الصمت المريب للبعثة الاممية ورئيسها عن هذا الخرق والناتج حتماً عن شرعنة البعثة للخروقات المتكررة للاتفاق السياسي من طرف فائز السراج.
هذا و دعى الجبري إدارة القانون بوزارة العدل والدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لتبيان موقفهما من هذا الخرق الجسيم للسيادة الليبية وقوانينها، وأجدد الدعوة لليبيين لتظافر جهودهم لإنهاء هذه الحقبة المظلمة والتي أحال فيها السراج الاتفاق السياسي وأجسامه من أداة للحل إلى كارثة وطنية وإقليمية يتوجب إجتثاثها فوراً.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • سقطت اكذوبة الدولة المدنية الاخوانية السراجية المليشياوية بمخالف صارخة لاتفاقية الصخيرات والاعلان الدستوى عمد مع سبق الاصرار والترصد وجلب الاحتلال التركى فى فضيحة علنية لحكومة ما يسمى الوفاق حكومة الخيانة والعار والان حصحص الحق وعلى جميع داعمى استقلال الوطن وسلامة اراضيه دعم الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر ومن يتقاعس الان فهو خائن للوطن ويتحمل مسئولية احتلال النفط من قوى خارجية كما حدث فى سوريا اعطى ترامب ضوء اخضر لاردوغان لغزو شمال سوريا ثم استولى الامريكان على النفط وتنازلوا عن القواعد للروس واعطوا اردوغان خازوق وهو ما يحاولوا تكراره فى ليبيا يستغلوا غباوة اردوغان فى اثارة معركة نفطية فيدخلوا ويستولوا على النفط ويعطوا اردوغان خازوق كبير ويقتسموا مع الروس واوربا الذبيحة هذا من الناحية النظرية اما عمليا فالجيش الوطنى سيسحق من تسول له نفسه التامر على الشعب بمساعدة الاشقاء والاصدقاء

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  • كله من تحت راس مصراتة … وراء كل مصيبة تحدث لليبيا – ما يغروكمش اللحي وجو التقوى الي مدايرينه …. تجارة نساء وتجارة بشر وتجارة سيارات وتجارة مخدرات بين الساحل والمتوسط – ودخولهم لطرابلس جاب الهلاك الاقتصاد الليبي والمشاكل حتى قوات الامن في طرابلس – وجدوا مصراتين ينتحلون الزِّي العسكري وزي الشرطة ويسرقون ويغتصبون المواطنين .

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  • .اى كلب يتحالف مع الخوان ويتكلم عن الدولة المدنية يستحق قطع لسانه فهو يرى بعينه انه لا عهد لهم ولا امان يبيعوا الاوطان ويعتبرون ليبيا ولاية عثمانية تابعة لسلطان الدعارة خليفة الاخوان المفلسين ولا يبالوا بمخالفة اى اتفاق او اعلان دستورى فهم يقولون القرأن دستورنا ويخالفوا كل ما امر به الله عز وجل ويطبقوا كل صفات اليهود والمنافقين من عنصرية وكذب وخيانة وغدر وفجر وكراهية الاخر انهم من المغضوب عليهم والضالين ومن يتحالف معهم فهو كلب مثلهم

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