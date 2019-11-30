الحويج من باريس: المؤقتة اعترفت بالإبادة الجماعية للأرمن على يد تركيا

أكد وزير الخارجية عبد الهادي الحويج أن الحكومة المؤقتة اعترفت في أبريل الماضي بالإبادة الجماعية للأرمن على يد الدولة التركية، جاء ذلك خلال زيارته للنصب التذكاري لضحايا الأرمن في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال الحويج إن هذه الزيارة تأتي تضامنا مع أهالي الضحايا الأرمن ضد المجازر التي ارتكبت بحقهم، ولحفظ الذاكرة كي لا تتكرر هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما تأتي تزامنا مع اللقاءات والاتفاقيات المشبوهة التي تبرمها حكومة السراج غير الدستورية مع الحكومة التركية، لدعم الجماعات الإرهابية التي ارتكبت ولا زالت العديد من المجازر بحق الشعب الليبي.

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