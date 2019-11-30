صندوق الزكاة يشرع في توزيع سلة غذائية على المسجلين لديه بوادي الشاطئ

شرع مكتب صندوق الزكاة بوادي الشاطئ في توزيع سلة غذائية، مكونة من اللحوم البيضاء والتمور، على الأسر المسجلة بالصندوق، وذلك ضمن حملة أطلقها صندوق الزكاة الليبي تحت شعار “ولحم طير مما يشتهون”.

وقال مدير الصندوق تامر مسعود لقناة ليبيا، إن الصندوق استلم خلال الأيام الماضية هذه الشحنات الغذائية من صندوق الزكاة الليبي، وتم البدء بتوزيعها على الأسر المستهدفة في المنطقة، والبالغ عددها 160 أسرة.

يذكر أن هذه الحملة هي الثالثة من نوعها هذا العام، واستهدفت مدن وادي الشاطئ وغات وتراغن وأوباري ووادي عتبة.

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