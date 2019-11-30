بلدية سبها تسعى لإزالة العشوائيات بالمدينة

العنوان_سبها

وجه المجلس البلدي سبها تعميما لعدد من الجهات بشأن اتخاذ تدابير قانونية وإزالة البناء العشوائي بالمدينة.

ووجه المجلس في تعميما لآمر منطقة سبها العسكرية، مدير مديرية أمن سبها، رئيس فرع جهاز الحرس البلدي سبها، رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني سبها، مدير مصلحة الأملاك العامة سبها، مدير مكتب الإسكان والمرافق سبها، رئيس فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي سبها.

وبحسب التعميم فإنه “لدواعي المصلحة العامة وسعيا للمحافظة على الأملاك العامة التابعة للدولة والتي طالها العبث والبناء العشوائي والاستحواذ والتعدي على المرافق العامة والطرق وما في حكمها” يتوجب “اتخاذ الإجراءات العاجلة جدا في حصر وتثبيت وقائع المخالفات وإزالة كافة المباني العشوائية وإحالة المخالفين للنيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات والتداربير القانونية حيال كل من يخالف”.