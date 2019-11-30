العنوان _بنغازي
عاجل |عضو المجلس الرئاسي المنقطع فتحي المجبري يعرب عن رفضه التام للإتفاقية البحرية الموقعة بين السراج وأردوغان
العنوان _بنغازي
عاجل |عضو المجلس الرئاسي المنقطع فتحي المجبري يعرب عن رفضه التام للإتفاقية البحرية الموقعة بين السراج وأردوغان
..اى كلب يتحالف مع الخوان ويتكلم عن الدولة المدنية يستحق قطع لسانه فهو يرى بعينه انه لا عهد لهم ولا امان يبيعوا الاوطان ويعتبرون ليبيا ولاية عثمانية تابعة لسلطان الدعارة خليفة الاخوان المفلسين ولا يبالوا بمخالفة اى اتفاق او اعلان دستورى فهم يقولون القرأن دستورنا ويخالفوا كل ما امر به الله عز وجل ويطبقوا كل صفات اليهود والمنافقين من عنصرية وكذب وخيانة وغدر وفجر وكراهية الاخر انهم من المغضوب عليهم والضالين ومن يتحالف معهم فهو كلب مثلهم
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