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#عاجل |عضو المجلس الرئاسي المنقطع فتحي المجبري يعرب عن رفضه التام للإتفاقية البحرية الموقعة بين السراج وأردوغان

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان _بنغازي

عاجل |عضو المجلس الرئاسي المنقطع فتحي المجبري يعرب عن رفضه التام للإتفاقية البحرية الموقعة بين السراج وأردوغان

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • ..اى كلب يتحالف مع الخوان ويتكلم عن الدولة المدنية يستحق قطع لسانه فهو يرى بعينه انه لا عهد لهم ولا امان يبيعوا الاوطان ويعتبرون ليبيا ولاية عثمانية تابعة لسلطان الدعارة خليفة الاخوان المفلسين ولا يبالوا بمخالفة اى اتفاق او اعلان دستورى فهم يقولون القرأن دستورنا ويخالفوا كل ما امر به الله عز وجل ويطبقوا كل صفات اليهود والمنافقين من عنصرية وكذب وخيانة وغدر وفجر وكراهية الاخر انهم من المغضوب عليهم والضالين ومن يتحالف معهم فهو كلب مثلهم

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