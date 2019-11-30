رسميا.. اتهام رجل أعمال مطالي بقتل صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي»

وجهت محكمة في العاصمة المالطية فاليتا مساء اليوم السبت الاتهام لرجل الأعمال المالطي يورغن فينيش، بقتل الصحفية دافني كاروانا غاليزيا، التي أجرت تحقيقات قبل وفاتها عن تهريب النفط الليبي.

وقال فينيش، أمام المحكمة إنه غير مذنب، في حضور أقارب الصحفية التي تم اغتيالها فجراء انفجار عبوة مفخخة وضعت تحت سيارتها في 16 أكتوبر 2017، حسب «بي بي سي».

وكانت الصحفية قد كشفت جوانب غامضة من الحياة السياسية في مالطا وهاجمت بعنف رئيس الوزراء آنذاك، متهمة إياه بأنه جعل من مالطا «جزيرة مافيا».

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