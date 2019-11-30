النويري: استبعاد مجلس النواب يهدد بقطع المسار الديمقراطي

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري إن استبعاد المجلس ومنعه من القيام بواجبه الدستوري يهدد بقطع المسار الديمقراطي الذي بدأ منذ العام 2011.

وشدد النويري على أن أي مشاورات لابد أن يكون البرلمان طرفا فيها، وقائدا لها للتوفيق بين كل الأطراف إلى جانب منحه الثقة لأي جسم تنفيذي ينبثق عن تلك المشاورات، مضيفا أن حل الأزمة السياسية يحتاج إلى حزمة من التدابير الأمنية والسياسية والاقتصادية بمشاركة الجميع.

وطالب النويري المجتمع الدولي باحترام خيارات الشعب الليبي في السيادة ودعم المؤسسات المنتخبة، مباركا الجهود الرامية لعقد المؤتمرات والحوارات بين الفرقاء للوصول إلى دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية.

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