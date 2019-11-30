اخبار ليبيا الان

النويري: استبعاد مجلس النواب يهدد بقطع المسار الديمقراطي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري إن استبعاد المجلس ومنعه من القيام بواجبه الدستوري يهدد بقطع المسار الديمقراطي الذي بدأ منذ العام 2011.

وشدد النويري على أن أي مشاورات لابد أن يكون البرلمان طرفا فيها، وقائدا لها للتوفيق بين كل الأطراف إلى جانب منحه الثقة لأي جسم تنفيذي ينبثق عن تلك المشاورات، مضيفا أن حل الأزمة السياسية يحتاج إلى حزمة من التدابير الأمنية والسياسية والاقتصادية بمشاركة الجميع.

وطالب النويري المجتمع الدولي باحترام خيارات الشعب الليبي في السيادة ودعم المؤسسات المنتخبة، مباركا الجهود الرامية لعقد المؤتمرات والحوارات بين الفرقاء للوصول إلى دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك