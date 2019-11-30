محامو بنغازي ينتخبون نقابتهم

شرعت نقابة بنغازي، في انتخاباتها الفرعية على مستوى المدينة، وسط حضور فاعل من الحقوقيين والحقوقيات في بنغازي.

وأشار المحامي والمترشح لنائب نقيب المحامين بنغازي، عبدالسلام صبري الشريف، في تصريح لـ218 إلى أن النقابة تمثل البيت الداخلي للمحامين في المدينة، وأن مسألة ترميمها مهمة، إضافة لعملية التمثيل النقابي التي يجب أن تكون قوية لصون العهود.

وقد شهدت انتخابات مجلس المحامين النقابي في بنغازي مشاركة واسعة من المحامين الذين تقدموا للترشح لرئاسة وعضوية النقابة، حيث حرص المحامون في المدينة على المشاركة في هذه الانتخابات والإدلاء بأصواتهم مؤكدين حرصهم على احترام النتائج النهائية لها.

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