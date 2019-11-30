زليتن تنفذ مشروع ضخ مياه الصرف الصحي للبحر

تستمر بلدية زليتن في أعمال تنفيذ مشروع مد خط أنابيب نقل مياه الصرف الصحي من خزانات الصرف الصحي إلى داخل البحر بمسافة 300 متر.

ويجري المشروع بتنفيذ شركة السوار اللامع للمقاولات العامة والاستثمار العقاري وبإشراف مكتب صلالة للاستشارات الهندسية.

ويتضمن المشروع عددا من المراحل منها حفر الخط وتغيير الأنابيب القديمة بأنابيب ذات مواصفات عالية ثم مرحلة الردم ومد الأنابيب في البحر بمسافة ثلاثمئة متر وتثبيتها بكتل خرسانية حيث تصل مدة تنفيذ المشروع إلى 180 يوما.

فيما لم يتم الإشارة إلى أي معالجة لمياه الصرف الصحي قبل ضخها في البحر ما يجعل المواطنين عرضة للتلوث ويسبب مخاطر بيئية عديدة ويشكل تهديدا حقيقيا للحياة البحرية قبالة السواحل الليبية.

ولا تعد زليتن المدينة الوحيدة التي تضخ مياه الصرف الصحي بشكل مباشر في البحر دون معالجة فهذه الحالة باتت عرفا في مختلف المدن الليبي وعلى الرغم من امتداد الساحل الليبي الذي يصل إلى 1900 كيلومترا إلا أن الاستثمارات في مجال السياحة أو الصيد البحري تكاد تكون معدومة ما يجعل من العديد من موارد البلاد مهدرة لتكون رهينة لأسعار البترول ولتكون دولة ريعية ذات اقتصاد هش.

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