“سلامة” يكشف كواليس وأهداف مؤتمر برلين والعقبات التي تواجهه

كشف المبعوث الأممي لدى ليبيا “غسان سلامة” عن كواليس وأهداف مؤتمر برلين المعني بالشأن الليبي والعقبات التي تواجه المؤتمر.

وأكد سلامة، في تصريحات نشرتها وكالة “فرانس برس، أنه يجب الإصرار في مؤتمر برلين المقبل، على أن تكون لجنة العقوبات الأممية أكثر فاعلية، وتأتي هذه التصريحات على خلفية تأكيد تقرير لخبراء في الأمم المتحدة مكلفين بمراقبة الحظر، نشر مطلع الشهر الحالي، بأن تركيا خرقت هذا الحظر.

وأرجع المبعوث الأممي تعقد تسوية النزاع إلى تدفق السلاح من كل جهة، إضافة إلى التوتر الناشئ بين واشنطن وموسكو.

وأضاف سلامة أن مؤتمر برلين يهدف لإعطاء تغطية دولية لاتفاق محتمل بين الأطراف الليبيين، ويتوقع أن يعقد مطلع العام 2020، موضحا أنه قد يتم دعوة دول أخرى للمشاركة فيه، وسيعقبه اجتماع بين الأطراف الليبيين، وعلى الأرجح خلال النصف الأول من يناير في جنيف، مضيفا، الطريق لا يزال مليئا بالعقبات والتعقيدات.

وأوضح “سلامة” العقبات التى تواجة مؤتمر برلين قائلا، العقدة الأولى تتعلق بالتوتر الروسي الأمريكي، حول احتمال وجود شركات أمن روسية في ليبيا، من دون أن يؤكد هذا الوجود، مضيفا، يتحدث شركاؤنا الليبيون عن ذلك كل يوم تقريبا، لا سبب محددا للشك في هذه المزاعم، مشيرا إلى أنه سجل اهتماما أمريكيا متناميا بليبيا ربما لأنهم يعتقدون بأن هناك وجوداً روسياً فى ليبيا، مضيفا ، حتى الآن كان اهتمام الأمريكيين محدود بمكافحة الارهاب وبيع الإنتاج النفطي بشكل طبيعي، هذا لا يعني أن هناك سياسة أميريكية في غاية الوضوح في الملف الليبي.

وعلى الجانب الإنساني، أشار المبعوث الأممي إلى “دمار كبير” جنوب طرابلس، حيث تتركز المعارك بين الموالين لـ”حفتر” والداعمين لحكومة الوفاق الوطني، والتي أوقعت على قوله ما لا يقل عن 200 قتيل بين المدنيين، كما قتل أكثر من ألفي مقاتل ونزح 146 ألف ليبي، إضافة لأكثر من 100 ألف ليبي طلبوا اللجوء إلى تونس من دون تسجيلهم.

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