وزير التعليم بالوفاق ينفي إلغاء إجازة يوم السبت

نفى وزير التعليم الدكتور “محمد عماري”، صحة الانباء التي تفيد بإصدار وزارة التعليم قراراً بإلغاء إجازة يوم السبت في المدارس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح الوزير في تصريحات نشرها “مكتب التواصل والإعلام” أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور، مشيراً إلى أن إجازة السبت سارية كما هو متبع في السنوات السابقة، ولم يتم إلغاؤها، كما لا يوجد أي نية للوزارة في تغيير عدد أيام الدراسة الأسبوعية.

وأكد الوزير بأن الخطة الدراسية تسير بشكل جيد وعلى أفضل ما يرام وذلك وفقاً لقراره رقم (1072) لسنة 2019م والقاضي بتحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل والشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019-2020م.

بدوره، دعا مكتب التواصل والإعلام بالوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وأولياء الأمور إلى تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلباً على ‏سير العملية التعليمية.

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