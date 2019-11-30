قام بتجهيزه “جويلي” للطائرات المسيرة .. المنفور يعلن استهداف مهبط جنوب كاباو

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة لقوات الجيش الوطني، اللواء محمد منفور، إن “معلومات استخباراتية وردت، حول تجهيز أسامة الجويلي أمر المنطقة الغربية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا لمهبط خاص بالطائرات جنوب مدينة كاباو انطلق العمل فيه منذ شهرين من اليوم”.

منفور أضاف، في بيانٍ للكتيبة 134 مشاة لحماية وتأمين قاعدة الوطية الجوية، اليوم السبت، شنت طائرات سلاح الجو غارات دقيقة على الموقع المحدد مسبقًا والذي لا يبعد سوى (106) كيلومتر عن قاعدة الوطية الجوية مما يجعله تهديدًا مباشرًا لها”، مضيفًا أن المهبط المستهدف يبلغ طوله (1260)متر وعرض (25) متر ما يشير وبشكل واضح إلى تجهيزه لإقلاع الطائرات المسيره (Drones)، والطائرات النقل الخفيف والمتوسط .

وتابع أن المهبط لم يتحصل على أذن رسمي من مصلحة الطيران المدني كما هو معمول به في كافة أنحاء العالم، ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الهدف من تجهيزه والعمل عليه .

واختتم أ، غرفة عمليات سلاح الجو بالجيش الوطني تنبه أي مناطق ومدن من مغبة التعاون مع مثل هذه الأنشطة الإجرامية بمناطقهم، وتؤكد رصدها لكل الأنشطة المعادية في مدن و مناطق الغرب الليبي وتحذر بأنها ستكون هدفًا مشروعًا في أي وقت في قادم الأيام .

ومن جهته، أكد عميد بلدية كاباو، محمد سعيد أوشن، تعرض المهبط الذي يعده الجويلي لاستخدامه في الطائرات المسير .

أوشن أكد ، في مداخلة هاتفية مع برنامج بانوراما الحدث على قناة ليبيا بانوراما، أن 4 صواريخ خرجت من طائرات القصف انطلقت من قاعدة الوطية الأقرب لكاباو .

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