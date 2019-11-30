مناقشة ملف التعليم التقني والفني بمدينة يفرن

بحث رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني “عادل الزنداح” مع عميد بلدية يفرن “حسين كافو” وعضو البلدية ميلود أبو دية عددا من المواضيع والقضايا التي تعنى بالتعليم التقني والفني.

وتناول اللقاء الذي حضره مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة ومدير مكتب المعاهد الفنية المتوسطة جبل نفوسة ومدير مكتب المعاهد الفنية المتوسطة طرابلس المشاكل والمختنقات التي تواجه سير التعليم ببلدية يفرن إضافة إلى نقص أعضاء هيئة التدريس بكلية التقنية الطبية والمعهد العالي وإمكانية تعيين عدد من الموظفين الجدد.

من جانبه أبدى عميد بلدية يفرن رغبته في ترقية المعهد العالي للمهن الشاملة يفرن إلى كلية تقنية وتطوير المعهد الفني المتوسط للمهن الشاملة بما يتطلبه سوق العمل بالمنطقة.

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