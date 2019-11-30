متابعات لسير العملية التعليمية بزليتن

بحث وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة بقاعة الاجتماعات بمراقبة التعليم بمدينة زليتن كافة القضايا والصعوبات التي يواجهها قطاع التعليم داخل البلديات .

وحضر الاجتماع مراقب التعليم ومدير مكتب التفتيش التربوي ومديرو مكاتب الخدمات التعليمية ومديرو المكاتب والأقسام بحضور عضو مجلس النواب ومسؤول ملف التعليم مصطفى أبوعايشة .

كما أفاد الوكيل بأن الوزارة ستعقد سلسلة اجتماعات مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية كما ناقش الاجتماع سبل استكمال المشاريع التعليمية المتوقفة وآلية تنفيذ الملاك الوظيفي للعام الدراسي الحالي ووضع جدولة لتنفيذه.

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