بنغازي..انطلاق فعاليات مؤتمر التعليم الطبي

انطلقت صباح اليوم ببنغازي برعاية الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية فعاليات مؤتمر التعليم الطبي والذي يناقش على مدى يومين طرق التشجيع للبحاث الشباب للاشتغال في تخصص ( التعليم الطبي ) وخلق منصة لنشر أبحاثهم وتطلعاتهم ، وانشاء وسيلة تواصل بين البحاث والمتخصصين في ليبيا والإستفادة من تبادل الخبرات والأراء العلمية ، ويستهدف أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والجامعية بكليات الطب ، طب الأسنان ، الصيدلة ، الصحة العامة ، العلوم الطبية الأساسية إضافة إلى المختصين من ذوي العلاقة بالمرافق الصحية التعليمية وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات.

ويتضمن برنامج الندوة ورش العمل عن التعلم المبني على المعضلات ، وتصميم المحطات في الامتحان السريري الموضوعي المهيكل ، والتقييم في التعليم المبني على الكفاءات، والامتحان السريري الموضوعي المهيكل باستعمال الفيديو ، والتعلم المبني على الفريق

وجاء في تصريح للدكتور عبدالله المنصوري رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن الجامعة الدولية ومنذ تأسيسها عام 2008 وهي تهدف الى تعزيز ثقافة البحث العلمي خلال السنوات الماضية وهي تقدم كل التسهيلات كافة لتشجيع البحاث وتقديم الإمكانيات لتوفير مناخ علمي مناسب مشيرا الى العديد من الأوراق العلمية في المؤتمر التى قدمت واختير مجموعة منها ،والى العديد من ورش العمل محتواها يصب في نفس الإطار مثل ( التعلم المعتمد على الكفاءة) ايضا ورشة عمل اخرى وهي طريقة كتابة المعضلات وهي من أهم الاستراتيجيات التي تبنتها الجامعة الليبية الدولية منذ فترة ، كذلك ورشة عمل طرق التقييم المختلفة تعطي المجال للمهتمين لتوسعة مداركهم وبناء ثقافة جديدة في هذا الإطار

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