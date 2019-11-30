طقس ليبيا: توقعات الحالة الجوية ليوم الاحد 1 ديسمبر.. ومنخفض جوي منتصف الاسبوع

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ان تشهد الاجواء تكاثر السحب المنخفضة هذه الليلة وصباح يوم الاحد 1 ديسمبر على سهل بنغازي والجبل الأخضر وطبرق وأقصى الساحل الشرقي مع أحتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة ، بينما يبقى الطقس مستقر على باقي مناطق البلاد ، مع أحتمال ظهور الضباب صباح الغد على أغلب مناطق الشمال.

فيما تكون درجات الحرارة المتوقعة ليوم الاحد بحسب التوقعات بمناطق الشمال الغربي تكون ما بين ( 20 – 25 ) درجة مئوية ، بينما تكون ما بين ( 20 – 23 ) بمناطق الخليج والشمال الشرقي ، ولا تتجاوز ( 18 ) بالجبل الأخضر ، وتكون ما بين ( 23 – 25 ) بمناطق الوسط والجنوب ، تصل إلى ( 28 ) بمنطقة غدامس ، بينما تصل إلى ( 31 ) بمنطقة غات.

وبحسب التقرير فإن مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي تتأثر بدايةً من يوم الأثنين بامتداد منخفض صحراوي مصحوب برياح جنوبية نشطة مثيرة للغبار وارتفاع نسبي في درجات الحرارة ، بحيث تتراوح ما بين ( 24 – 28 ) درجة ، بينما تبقى مرتفعة بمنطقة غات ( 31 )، مشيراً إلى أن تأثير المنخفض يمتد يوم الثلاثاء إلى مناطق الشمال الشرقي بشكل طفيف.

ويتوقع الخبراء تراجع ملحوظ في درجات الحرارة بمناطق الشمال الغربي بدايةً من ليلة الأربعاء أو يوم الخميس ، والله أعلم.

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