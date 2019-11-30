«النويري» يطالب المجتمع الدولي باحترام مجلس النواب المنتخب من الليبيين

العنوان_طبرق

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، المجتمع الدولي، باحترام إرادة الشعب الليبي في تقرير خياراته السيادية بحرية، مؤكدًا أن كل ما تحتاجه ليبيا هو دعم مؤسسة “النواب” التي انتخبها الشعب بإرادة حرة في أخر انتخابات له.

وأكد “النويري”، أنه يدرك حجم التحديات وأن حل الأزمة يحتاج إلى حزمة من التدابير الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية وهو ما يسعى له بمشاركة الجميع في وضعه وتنفيذه.

وأوضح أن ما يهدد قطع المسار الديمقراطي الذي بدأ في 2011 هو محاولة الوصول إلى تسويات يستبعد فيها مجلس النواب أو يمنع من القيام بواجبه الدستوري.

وأكد أن المجلس يجي أن يكون طرف أساسي لأية مشاورات بل هو من عليه قيادتها ليوفق بين كافة الأطراف ويمنح الثقة لأي جسم تنفيذي ينبثق عنه.