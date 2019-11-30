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حملة لحصر الأكشاك غير القانونية في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت لجنة تصحيح أوضاع الأكشاك في مدينة بنغازي والمشكلة بقرار من رئيس المجلس التسييري للبلدية مراجعة الإجراءات القانونية لجميع الأكشاك في المدينة .

واتفقت اللجنة في اجتماعها الأول على القيام بزيارات ميدانية لتفقد الأكشاك القائمة حاليا، والتأكد من صحة إجراءاتها القانونية والفنية، كما قررت إزالة أي أكشاك مخالفة للقوانين واللوائح، يذكر أن اللجنة غير مخولة باستلام ملفات جديدة للتصديق بأي أكشاك إضافية.

وكان جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في القيادة العامة بالتعاون مع الحرس البلدي قد قام بجملو إزالة للمخالفات والعوائق والعشوائيات من عدة مناطق في مدينة بنغازي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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