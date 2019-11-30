حملة لحصر الأكشاك غير القانونية في بنغازي

قررت لجنة تصحيح أوضاع الأكشاك في مدينة بنغازي والمشكلة بقرار من رئيس المجلس التسييري للبلدية مراجعة الإجراءات القانونية لجميع الأكشاك في المدينة .

واتفقت اللجنة في اجتماعها الأول على القيام بزيارات ميدانية لتفقد الأكشاك القائمة حاليا، والتأكد من صحة إجراءاتها القانونية والفنية، كما قررت إزالة أي أكشاك مخالفة للقوانين واللوائح، يذكر أن اللجنة غير مخولة باستلام ملفات جديدة للتصديق بأي أكشاك إضافية.

وكان جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في القيادة العامة بالتعاون مع الحرس البلدي قد قام بجملو إزالة للمخالفات والعوائق والعشوائيات من عدة مناطق في مدينة بنغازي.

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