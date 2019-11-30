طيران الجيش الليبي يشن غارات على مواقع تمركز قوات الوفاق في منطقة القواسم بغريان
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
طيران الجيش الليبي يشن غارات على مواقع تمركز قوات الوفاق في منطقة القواسم بغريان
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
السحق الدعك سيستمر وقد تزيد وتيرته رغم انف الخوان المنتظرين من كلب مسعور يدعى اردوغان بيهو هو كثير على الفاضى وين خاششقى الذى اختفى فى اسطنبول ولا تعرف له جيفة واين ثوار الجيش الخر فى حلب وغيرها تم سحقهم واين خوان مصر والسودان كل ما كان يفعله اشارات بذيئة بيده وفى النهاية يعدم كل مجرم منهم ومرشد العام ونائبه وعدد من قيادات الخوان فى السجن نسيا منسيا واين البشير الذى باع له جزيرة سواكن وين الان ساكن فى سجن كوبر وتم حل حزبه بالامس ومصادرة امواله والبقية تاتى هلاك الخوان فى كل مكان بسبب اوهام دعم اردوغان والمتغطى به او بالامريكان عريان
أضف تعليقـك