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معلنة رفضها اتفاقية السراج وأردوغان.. قبائل مصراتة : المفاجأة أكبر من أن يتحملها سادة الباب العالي

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت رابطة القبائل العربية الليبية في مصراتة، رفضها لما وصفته بـ”الأعمال الإجرامية” التي تقوم بها حكومة “الصخيرات”، في إشارة إلى حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، ومنها محاولة إرجاع “المحتل العثماني” من جديد.

القبائل في مصراتة وهي مهدان والبركات وأولاد الشيخ والصبعان والعمايم والبربايح والشهويات والعلاونة، أصدرت بيانا مشتركا، رفضا للاتفاقية الأمنية التي وقعها رئيس حكومة الوفاق مع الرئيس التركي رجب أردوغان، وتجديدا لتأكيد دعمهم لقوات الجيش في حربها ضد المليشيات والعصابات الإرهابية.

وأكدت القبائل أن حكومة الوفاق تحاول أن تجعل ليبيا تحت وصاية وحكم الباب العالي في تركيا عن طريق شراذم تعود أصولهم إلى تركيا وبحر قزوين، بتوقيع اتفاقية اعتبرتها ساقطة دينيا وشعبيًا وقانونيًا وأخلاقيًا واجتماعيًا، وأنهم في حل من أي اتفاق تبرمه هذه “المليشيات” والباندات العثمانية” باسم قبائل مدينة مصراتة، حسب البيان.

وأشارت القبائل إلى أنها تتبرأ من الاتفاقية المبرمة، وأن مدينة مصراتة هي أرض هذه القبائل وليست أرض العثمانيين، وهي محاصرة ومختطفة من قبل “الباندات” التركية المسيطرة الآن على مصراتة وطرابلس، كما أنها ليست أرض الشركس أو اليهود، مؤكدين تبرؤهم من كل من ينتمي لـ”المليشيات والباندات العثمانية” ممن انسلخوا عن قبائلهم وأهلهم وأصولهم العربية.

ووجهت القبائل العربية في مصراتة رسالة إلى باقي قبائل ليبيا، أكدوا فيها علمهم بمدى كبر حجم الشرخ الذي سببته هذه العصابات في النسيج الاجتماعي الليبي، معلقين بقولهم: “لذلك فإننا نعلمكم بأننا سنكون في الموعد كما وعدناكم وستكون المفاجأة أكبر من أن تتحملها هذه العصابات وسادتها في الباب العالي”.

واختتمت القبائل بيانهم المشترك بأنهم قبائل ليبية عربية بدوية أصيلة، وأن مصراتة هي أرضهم وليست أرض العثمانيين والشركس.

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  • اثبتم انكم ليبيون محترمين وان اخوان مصراطة حثالة المجتمع يجب طردهم من المدينة وحرق اوكارهم التى تبث سموم الفتنة بين الشعب الليبى وخانت الوطن وباعته لخليفة الاخوان سلطان الدعارة العثمانلى وان الشعب الليبى كان طول عمره خوت قبل ظهور الاخوان شر خلق الله خوارج العصر قال عنهم مؤسس جماعتهم حسن البنا بعد مقابلة الملك وفى مؤتمر صحفى موجود فى الصحف ايامها عقب اغتيالهم لرئيس وزراء مصر النقراشى قال عنهم حسن البنا ليسوا اخوان ولا مسلمين فقتلوه بعد اسبوع ومشوا فى جنازته وقالوا عنه الامام الشهيد وحاولوا قتل عبدالناصر فى المنشية بنشر الاكاذيب وكان المتهم الثالث محكوم بالاعدام وبعد ان قابل عبدالناصر وعرف انه من الفدائيين واثبت له كذب الاخوان بالوثائق وعفا عنه وعينه فى مكتبه وهو الان حى يرزق ويلعن الاخوان وجرائمهم وهم من قتلوا السادات الذى اخرجهم من السجون !!فالخوان لا عهد لهم ولا امان ولا يؤمنون بالاوطان فالاخوانى التركى خير عنه من اخوه ابن امه وابوه الليبى غير الاخوان ومستعد يقتله قربانا لمرشده الذى يعبده من دون الله ولهذا تجد السراج يتردد على لندن معقل التنظيم الدولى للاخوان ليحصل على التعليمات وياكل الشيكولاته التى تسبب له هلوثة عقلية وهى فى الاصل ربما تكون مخدرات على طريقة اسماعيل يس فى فيلم ابن حميدو تكونشى شيكولاته ياباز افندى .فيرد عليه الباز افندى صلاة النبى احسن لانه يعرف انها حشيش

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  • اردوغان سلطان الكعب العالى سلطان الدعارة شخشيخة فى يد زوجته امينة التى عينت زوج ابنها وزير للمالية حتى تصبح اموال تركيا فى يد امينة التى اشترت شنطة يد ثمنها 50 الف دولار فقط طبعا شاطرة بتحوش من ورا جوزها فاذا كان راتبه عش الاف دولار هى بتحوش مليون دولار فى الشهر فكما قلنا الخزنة فى يد امينة مرات سى السئ اردوغان الذى بنى لها قصر الف غرفة وحصل على قصر طائر هدية من تميم ثمنه 500 الف دولار ومع ذلك لم بنل ثقة امينة التى تعرف كل اسراره وانه ابن مجنونة ويحمل شهادة معاملة اطفال

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