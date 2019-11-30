هنيبال القذافي: مظلوم محتال ولا يعرف شيئا عن تطورات قضيتي

نفى هنيبال نجل الزعيم الراحل معمرالقذافي، ما نقل عن المحامي اللبناني محمد مظلوم، من تصريحات حول احتمالية الإفراج عن هنيبال قريبا.

وقال القذافي، في تغريدة نشرها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أود أن أنفي نفيا قاطعا التصريح الذي أدلى به المدعو محمد مظلوم فيما يتعلق بقضية المعتقل هنيبعل.

ووصف هنبيال، مظلوم بالمحتال، قائلا: إن هذا المحتال الذي انتحل صفة محامي هنيبعل، لا يعرف شيئا عن تطورات القضية، لذا فكل كلمة نطقها أو قالها لا أساس لها من الصحة، وغير صحيحة تماما، ولا تتوافق مع الواقع.

وكان مظلوم، كشف في تصريحات إعلامية، أن موكله هنيبال القذافي قد يتم الإفراج عنه من سجنه في لبنان قريباً، مضيفا أن القضية التي يعتقل بسببها متوقّفة منذ أشهر عند المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، وهناك احتمال كبير ألا تصدر المحكمة قراراً بإدانته بالاستناد إلى أقواله التي نفى فيها ضلوعه في قضية اختطاف رجل الدين الشيعي موسى الصدر ورفيقيه.

يشار إلى أن الكابتن هنيبال القذافي معتقل في لبنان منذ اختطافه في ديسمبر 2015 على الرغم من عدم وجود أي سند قانوني لاستمرار اعتقاله بالنظر للقضية التي فتح التحقيق معه فيها.

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