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هنيبال القذافي: مظلوم محتال ولا يعرف شيئا عن تطورات قضيتي

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نفى هنيبال نجل الزعيم الراحل معمرالقذافي، ما نقل عن المحامي اللبناني محمد مظلوم، من تصريحات حول احتمالية الإفراج عن هنيبال قريبا.

وقال القذافي، في تغريدة نشرها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أود أن أنفي نفيا قاطعا التصريح الذي أدلى به  المدعو محمد مظلوم فيما يتعلق بقضية المعتقل هنيبعل.

ووصف هنبيال، مظلوم بالمحتال، قائلا: إن هذا المحتال الذي انتحل صفة محامي هنيبعل، لا يعرف شيئا عن تطورات القضية، لذا فكل كلمة نطقها أو قالها لا أساس لها من الصحة، وغير صحيحة تماما، ولا تتوافق مع الواقع.

وكان مظلوم، كشف في تصريحات إعلامية، أن موكله هنيبال القذافي قد يتم الإفراج عنه من سجنه في لبنان قريباً، مضيفا أن القضية التي يعتقل بسببها متوقّفة منذ أشهر عند المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، وهناك احتمال كبير ألا تصدر المحكمة قراراً بإدانته بالاستناد إلى أقواله التي نفى فيها ضلوعه في قضية اختطاف رجل الدين الشيعي موسى الصدر ورفيقيه.

يشار إلى أن الكابتن هنيبال القذافي معتقل في لبنان منذ اختطافه في ديسمبر 2015 على الرغم من عدم وجود أي سند قانوني لاستمرار اعتقاله بالنظر للقضية التي فتح التحقيق معه فيها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • كويس الشيعة عاطينه حتى نت يقدر يكتب، كان بوه راهو حتى الضي ما يشوفاش، المهم هذا كله من جراير بوه وطبعا ما قتله ع أساس انه شيعي لا هو اصلا يبي دولة فاطمية( زي شيعة علمها اخضر) ولكن قتله لانه وقف قاله وين ترفس تحرف في القران وهو ميحبش حد يقوله وين لانه طاغية ومات سحق احقر من الكلب وتوا ولده طلع كابتن توا هذا الديوث ، تفوه ع عيلة وسخة حكمت ليبيا 42 عام.
    * تذكير للطحالب / اتصلو بالشيعي بشار (الجيش العربي السوري) خلوه يطلقلكم الديوث هذا.
    صقع عليكم لانكم جهلة متخلفين حتى الإملاء متعكم زي وجوهكم .

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    • وحاجة ثانية مهمة معش تحطو صور صدام لان معمر كان يدعم في الشيعة وحارب ضد صدام سنة 1991 وَيَا طحالب انتم حتى تاريخ ما تعرفوه ويقولك تبقى الاسود اسودا ، صدام اسد ومات قال الشهادة، وسيدكم اللي ماتو صغاركم ع خاطره قال خيركم شن فيه يا أولادي ههههه توا اولادك وعلى أساس مش عارف حتى شن فيه من الخوف، ما صدقوش قالو لا هذا باخينه بالغاز هههه لا باخينه بالزيت ، تفوه ع كل متخلف يحب معمر وان شاء الله تحشر معاه.
      وتحية لكل وطني وغيور على دينه ثم بلاده من اي طرف كان.
      ما تعرفوش تقولوها بكل هذي طبعا.

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