بعيو: على السراج عرض اتفاقه مع أردوغان على البرلمان

دعا الكاتب الصحفي، محمد بعيو، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، إلى عرض الاتفاقيات التي وقعها مع الرئيس التركي رجب أردوغان، على مجلس النواب ليقرر الموافقة عليها أو رفضها.

وفي تغريدة لـ “بعيو”، مساء السبت، عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”‏، أكد بعيو، أن ما تم توقيعهه هو اتفاقيات وليست مذكرات تفاهم، كما أعلنت حكومة الوفاق، مدللا على صحة ذلك بحديث الرئيس التركي أردوغان عن أنها اتفاقية، وأنه سيعرضها على البرلمان التركي.

وقال بعيو: “على السيد السراج أن يعرضها على مجلس النواب مكتملاً بكامل نصابه ليوافق عليها أو يرفضها، من يقول غير ذلك فهو يقوم بالتدليس على الليبيين ويكذب على نفسه”

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