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بعيو: على السراج عرض اتفاقه مع أردوغان على البرلمان

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعا الكاتب الصحفي، محمد بعيو، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، إلى عرض الاتفاقيات التي وقعها مع الرئيس التركي رجب أردوغان، على مجلس النواب ليقرر الموافقة عليها أو رفضها.

وفي تغريدة لـ “بعيو”، مساء السبت، عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”‏، أكد بعيو، أن ما تم توقيعهه هو اتفاقيات وليست مذكرات تفاهم، كما أعلنت حكومة الوفاق، مدللا على صحة ذلك بحديث الرئيس التركي أردوغان عن أنها اتفاقية، وأنه سيعرضها على البرلمان التركي.

وقال بعيو: “على السيد السراج أن يعرضها على مجلس النواب مكتملاً بكامل نصابه ليوافق عليها أو يرفضها، من يقول غير ذلك فهو يقوم بالتدليس على الليبيين ويكذب على نفسه”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • هذا صحيح بشرط ،
    ان حفتر كعسكري ان ينفذ أوامر رئيس الحكومة وان لا يهاجم حكومة الوفاق الوطني وان يتحرك بإمرة هذه الحكومة عندها فعلا اي قرار يطلب رئيس الحكومة تنفيذه ان يتم تصديقه من البرلمان وان لا يكون هذا البرلمان تحت اي ضغط عسكري او ميليشياوي كما يجب ان لا يكون السراج تحت اي ضغط عسكري او ميليشياوي.
    كما يجب إيقاف جميع التدخلات الخارجية من قبل قطر والامارات ومصر والسعودية وتركيا وإيطاليا وفرنسا.
    حينها فقط تكونو شرفاء والا فانكم كلكم عملاء وسفلة.

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