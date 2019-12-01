فيديو | شاهد كيف توقع الشقعابي نهايته قبل أربعة سنوات

ليبيا -عاد إسم الإرهابي عماد منصور فرج الشقعابي إلى الواجهة مجددًا منذ 24 نوفمبر المنصرم عندما أعلن فتحي باشاآغا صدور أمر مفاجئ بالقبض عليه .

إسم الشقعابي قد لايعرفه الكثيرون من الليبيون وخاصة في مناطق الغرب والجنوب وحتى في أقصى الشرق ، لكن سُكان بنغازي يعرفونه جيدًا ويذكرون له مشاركته في مجازر السبت الأسود أمام درع بن حميد في الكويفية وغيرها .

فر الشقعابي إلى طرابلس سنة 2014 عقب إندلاع عملية الكرامة وبقي فيها تحت مرأى ومسمع الجميع بمن فيهم قوة الردع الخاصة ، عاصر عهد حكومة الإنقاذ وحكومة الوفاق قبل أن يتضح عواره فجأة وكأن كل ماقيل عنه من ضحاياه كان لاقيمة له .

في مايو 2015 إستضافت قناة ليبيا الرسمية المملوكة للدولة الليبية والممولة منها بأموال الليبيين هذا الشخص في لقاء خاص وصفه كل من شاهده اليوم من خلال مقتطفات نشرتها المرصد بـ ” التلميعي ” ألقى فيه الثائر السابق ، والإرهابي حاليًا في نظر نفس مشغليه التهم يمينًا ويسارًا ونفت القناة تلك الصفة قبل حتى ان ينفي هو صفة الإرهاب عنهم .

لكن الأبرز في ذلك اللقاء الأرشيفي هو أن الشقعابي الذي كان قد تحدث فيه عن دور وعمل ” كتيبة شهداء ليبيا الحرة ” بقيادة وسام بن حميد ومن ثم درع ليبيا التي قادها الأخير أيضًا بتبعية صورية لرئاسة الأركان برئاسة يوسف المنقوش بدا وكأنه قد توقع نهايته قبل أربعة سنوات عندما قال بالعامية :” يكلفوننا بمهام ونمشو زي ما مشينا للكفرة ولكن بعدين يخدموا بينا ويرمونا ” .

اليوم وبعد إعتقاله ممسوكا من أذنه بمنديل لم يجد الشقعابي أي بواكي له إلا مارحم الله من بقايا أتباع المجالس والشورى ، قال أحد المعلقين على المقطع في معرض تعليق الجمهور على الموضوع : ” الكل قد ركب اليوم مركب مكافحة الإرهاب وبسط سلطة الدولة ، بمن فيهم عرّاب فجر ليبيا التي لم يشفع للشقعابي أنه كان أحد مؤيديها ولا كل تلك الخدمات التي قدمها لمن قبضوا عليه حاليًا أو شجعوه إعلاميًا في حينه وتنكروا له واستعروا منه اليوم “.

المرصد – متابعات

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