صرمان.. إشهار نقابة الإعلاميين الرياضيين فرع “الغربية”  

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شهدت صالة راديو الأولى FM في مدينة صرمان احتفالية بمناسبة إشهار النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين ليبيا فرع المنطقة الغربية، بناءًا على قرار النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين ليبيا رقم 23 لسنة 2019 م بشأن إنشاء فرع النقابة بالمنطقة الغربية.

حضر احتفالية الإشهار عضو المجلس البلدي صرمان ووكيل ديوان البلدية والمهتمين والشخصيات الإعلامية والرياضية بالمنطقة الغربية.

أُلقيت خلال الحفل عدد من الكلمات بمناسبة الإشهار .. وتهدف النقابة إلى مساندة الإعلاميين الرياضيين في المنطقة الغربية للدفاع عن حقوقهم والوقوف لحل مشاكلهم.

ورشح لإدارة الفرع حسب القرار: عبدالعاطي ميلاد “رئيساً” – عبدالله العجمي “نائباً” – مصدق محمد حواص “مقرراً” – أبوعجيلة ضو امطير “عضواً مالياً”- ربيع الهادي دهان “ناطقاً إعلامياً” – فاتح ابراهيم كرفوش “عضواً للعلاقات” – عبدالفتاح علي الكلابي “عضواً للنشاط الرياضي” – فداء محمد العاقب عضوةً لشؤون المرأة” – عصام فرج انبيه “عضواً للشؤون الاجتماعية”.

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