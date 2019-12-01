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سيالة يبرر لسفير الاتحاد الأوروبي اتفاقية الوفاق مع تركيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، اتصالًا هاتفياً بسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا “آلن بوجيا” وتطرق الاتصال لجهود الاتحاد الأوروبي لوضع حل للأزمة الليبية ووقف الاشتباكات على أطراف العاصمة .

كما وضع “سيالة”، السفير الأوروبي في صورة الاتفاق الأخير بين حكومة الوفاق وتركيا –حسب ماجاء في منشور على الموقع الرسمي لوزارة خارجية الوفاق- التي أضافت أن الاتفاق يتعلق بمذكرتي التفاهم المعنية بالجانب الأمني والبحري، “وأن ليبيا تتعاون مع جميع الدول من أجل المصالح المشتركة وفق ما يكفله القانون الدولي”.

يُذكر أن الاتفاق مع الجانب التركي من طرف حكومة الوفاق أثار موجة من الاحتجاجات والإدانة الداخلية والخارجية وأجمعت أكثر الأطراف المحلية والاقليمية والدولية بعدم شرعية هذا الاتفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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