سلاح الجو يكثف غاراته الجوية بعدد من المناطق.. حصيلة

كثف سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي غاراته الجوية مستهدفاً مواقع وتمركزات ومقرات لقوات حكومة الوفاق بعدة مناطق بمحاور القتال.

وأكدت مصادر عسكرية شن سلاح الجو التابع للجيش الوطني “9”غارات جوية على مواقع قوات حكومة الوفاق في محاور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر إلى أن سلاح الجو استهدف ايضا موقعا للوفاق بمنطقة الجبل الغربي، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت مقرا لقوات الوفاق في كاباو للمرة الثانية خلال الآونة الأخيرة.

كما شن سلاح الطيران عدة غارات جوية على مواقع تمركز قوات الوفاق في منطقة القواسم بمدينة غريان .

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