“داخلية المؤقتة” تُخَرِّج 320 شُرطياً في طبرق

شهدت قاعدة جمال عبدالناصر الجوية صباح السبت احتفالاً بتخريج 320 عضوا بهيئة الشرطة لصالح مديرية أمن طبرق، و منفذ مطار المدينة، و فرع الإدارة العامة للدوريات الصحراوية البطنان- حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للوزارة.

نفذت الدورة وأشرفت عليها الإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، وتلقى المنتسبون خلال الدورة التدريبات اللازمة لخوض العمل الأمني في هذه الأجهزة الحيوية.

وشارك سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني في مراسم الاحتفال من خلال مشاركة سرب الطيران النفاث المقاتل والطيران العمودي.

واستعرض الخريجون بكراديس المشاة وفنون الدفاع عن النفس وغيرها من الفنون القتالية ، أمام الحاضرين من مديري الأمن ومديري الإدارات والمسؤولين بوزارة الداخلية وضباط القوات المسلحة ومسؤولي وأعيان بلدية طبرق..واختتم الحفل بتكريم الطلبة الأوائل وكل من ساهم في إنجاح الدورة التدريبية.

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