تركيا تجري مناورات بحرية تزامنا مع غضب إقليمي من اتفاقها مع حكومة الوفاق

قالت تركيا إنها ستجري مناورات عسكرية في بحر إيجه بالقرب من جزر رودس وكارباثوس اليونانية الاثنين المقبل، في غضون ردود فعل غاضبة أطلقتها كل من اليونان وقبرص والقاهرة بسبب توقيع حكومة الرئيس التركي رجب إردوغان مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية مع حكومة الوفاق.

وستجرى التدريبات البحرية لمدة 4 ساعات في المنطقة، وأصدرت أنقرة تحذيرا ملاحيا بإجراء المناورات في المياه الدولية جنوب رودس وشرق كارباثوس، حسب ما ذكر موقع «اكاثارميني» اليوناني، مساء السبت.

وتأتي المناورات العسكرية في سياق توترات بالبحر المتوسط فجرته أنقرة مع أثينا وقبرص والقاهرة بسبب توقيع الرئيس التركي رجب إردوغان اتفاق بشأن الحدود البحرية مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الأربعاء الماضي من شانه تعقيد النزاعات المتعلقة باستكشافات النفط والغاز بين تركيا ودول مجاورة.

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